«Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»

В воскресенье «Реал» играл против главного аутсайдера Ла Лиги, «Альмерии», не знающей радости побед в этом сезоне. Мадридцы выглядели недостаточно уверенно и провалили первый тайм. Уже на первой минуте Лукас Робертоне отобрал мяч на правом фланге и сыграл в штрафную, а Лажи Рамазани тут же открыл счет. Единственный момент у ворот аутсайдера создали сами игроки обороны, прострел Дани Карвахаля с неприятным рикошетом, гола нет. В конце первого тайма неудачный отскок мяча от Начо, и Эдгар Гонсалес из-за пределов штрафной пульнул в девятку - 0:2.

Франсиско Гарсия с левого фланга сыграл в штрафную, где Антонио Рюдигер и Джуд Беллингем помешали друг другу расстрелять ворота. Но в том моменте была игра рукой - пенальти, Беллингем отыграл один мяч ударом по центру. Вскоре Рамазани вывел на голевой удар Серхио Аррибаса, который спокойно забил третий гол. Арбитр отменил взятие ворот из-за фола. Тут же Винисиус был расторопнее пары соперников и после прострела с правого фланга плечом переправил мяч в цель - 2:2. Беллингем привел в восторг болельщиков еще одним метким ударом, но здесь судья усмотрел офсайд. Вскоре Джуд в падении через себя пробил рядом со штангой. На 90-й минуте гости остались вдесятером, а Карвахаль в упор замкнул навес с левого фланга на дальнюю штангу - 3:2.

«Реал» потеснил «Жирону» с первого места.