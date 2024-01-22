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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» забила 5 мячей «Севилье» и вернула лидерство

22 Января 2024 • 00:58 Комментировать (2)
Жирона
5:1
Севилья
окончен

После невыразительного матча с «Альмерией» (0:0) «Жирона» встряхнулась и сокрушила «Севилью» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Уже в дебюте андалусийцы разыграли мяч до верного, и Исаак Ромеро Берналь с десятка метров открыл счет. Соперник быстро отыгрался, Савио по воздуху доставил мяч на Артёма Довбика, и форвард пробил над голкипером, Серхио Рамос встал на пути мяча, но уже за ленточкой - 1:1. Еще атака, и с передачи Кристиана Порту Довбик с 11 метров забил гол. В течение шести минут украинец оформил хет-трик, на сей раз метко и сильно нанесен удар метров с 20 в ближний угол - 3:1. Довбик выманил на себя вратаря и отдал под удар Порту, а тот метров с семи попал в перекладину.

После перерыва прорыв Савио по левому краю с прострелом в штрафную, и уже Виктор Цыганков нанес голевой удар - 4:1. В самой концовке еще одна атака хозяев, которую разыграли до верного, и Кристиан Стуани был точен - 5:1.

«Жирона» вернулась на первое место, «Севилья» также первая, но среди команд, которые ближе всех от зоны вылета.

Протокол игры  
Жирона5:1Севилья
  10'Берналь Исаак Ромеро (0:1)
(1:1) Довбик Артём13'  
(2:1) Довбик Артём15'  
(3:1) Довбик Артём19'  
(4:1) Цыганков Виктор56'  
(5:1) Стуани Кристиан89'  
Гассанига ПаулоКоуто ЯнХуанпе Хуан 30' (Яакобишвили Антал ( 30') Блинд ДэйлиГутьеррес МигельМартин ИванЭррера Янгель 66' (Фернандес Валери ( 66') Цыганков Виктор 66' (Солис Джон ( 66') Порту КристианСавио III 73' (Стуани Кристиан ( 73') Довбик Артём 73' (Торре Пабло ( 73')
Запасные: Гарсия Борха IХуан Карлос МартинМонхонелл ЭрикМартинес АрнауФуйдиас ТониАртеро Рикард
Дмитрович МаркоНьянзу ТангиРамос СерхиоБаде Луак 46' (Маркан Маркос ( 46') Навас ХесусПедроса АдриаСоу Джибрил  61' 77' (Агум Люсьен ( 77') Хордан ХоанСусо Хесус 62' (Ламела Эрик ( 62') Берналь Исаак Ромеро 62' (Межбри Ханнибал ( 62'  63') Окампос Лукас 77' (Диас Мариано ( 77')
Запасные: Торрес ОливерРакитич ИванАрболь МатиасГаттони ФедерикоХуанлу СанчесНюланд ЭрьянМир Рафа
21 января. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Жирона Артём Довбик ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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Sergey999
22 Января 2024 в 01:22
Лучший клуб Каталонии...
Vova52
22 Января 2024 в 01:03
молодцы Жерона....отличная игра...
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