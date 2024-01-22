«Жирона» забила 5 мячей «Севилье» и вернула лидерство

После невыразительного матча с «Альмерией» (0:0) «Жирона» встряхнулась и сокрушила «Севилью» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Уже в дебюте андалусийцы разыграли мяч до верного, и Исаак Ромеро Берналь с десятка метров открыл счет. Соперник быстро отыгрался, Савио по воздуху доставил мяч на Артёма Довбика, и форвард пробил над голкипером, Серхио Рамос встал на пути мяча, но уже за ленточкой - 1:1. Еще атака, и с передачи Кристиана Порту Довбик с 11 метров забил гол. В течение шести минут украинец оформил хет-трик, на сей раз метко и сильно нанесен удар метров с 20 в ближний угол - 3:1. Довбик выманил на себя вратаря и отдал под удар Порту, а тот метров с семи попал в перекладину.

После перерыва прорыв Савио по левому краю с прострелом в штрафную, и уже Виктор Цыганков нанес голевой удар - 4:1. В самой концовке еще одна атака хозяев, которую разыграли до верного, и Кристиан Стуани был точен - 5:1.

«Жирона» вернулась на первое место, «Севилья» также первая, но среди команд, которые ближе всех от зоны вылета.