Хет-трик Бен-Йеддера и 90 минут Головина: «Монако» разобрался с «Родезом» в 1/16 финала Кубка Франции

«Монако» и «Родез» провели матч в рамках Кубка Франции по футболу. Игра 1/16 финала состоялась 20 января.

Соперник по 1/16 финала Кубка Франции «Монако» достался скромный – клуб «Родез» из второй лиги. Однако Ади Хюттер не намерен был подходить к матчу спустя рукава, тем более, что в чемпионате Франции монегаски потихоньку вываливаются из лидирующей группы. По плей-офф Кубку Франции нужно было пройти уверенно, а для этого в стартовом составе появились лучшие силы – Александр Головин (был заменён на 92-й минуте, результативными действиями не отметился), Фоларин Балогун, Виссам Бен-Йеддер.

За первый тайм грозная тройка нападения соперника не убедила. Очень остро атаковал как раз «Родез», и пусть мячом хозяева владели минимально, но моменты создавали регулярно. Обязан был открывать счёт Марконте, выскочивший на фланговый прострел уже в дебюте матча. Бил он в упор, но «Монако» откровенно выручил Маецки. «Монако» же свой первый шанс использовал. После передачи из глубины Балогун выскочил на голкипера, оббежал того и упал после контакта.

Арбитр находился рядом, усмотрел фол со стороны Сибуа и назначил пенальти. С 11 метров точно пробил Виссам Бен-Йеддер, пальнувший в левый угол ворот – 0:1. Но «Родез» совсем не пошатнулся. Вновь загубил шикарный момент Арконте, теперь проигравший Маецки выход один на один. Однако «Родезу» всё-таки удалось счёт сравнять. Валерио со штрафного навесил к линии вратарской площади, там выше всех выпрыгнул Мамбо, пробивший мимо голкипера – 1:1.

Правда, на этом геройства «Родеза» закончились. Во втором тайме «Монако» смог к территориальному перевесу добавить игровой. Теперь уже атаки монегасков стали более выстроенные, а оборонцы «Родеза» подустали. Так опять упустили Балогуна, ускорившегося на заброс Аклиуша с фланга. Фоларин пробил уже мимо Сибуа, но мяч катился слишком медленно, поэтому Виссам Бен-Йеддер решил добавить практически с «ленточки» – 1:2.

А на исходе часа игрового времени фамилия героя матча стала известна окончательно. Виссам Бен-Йеддер ударом в касание замкнул прострел Уаттара, оформив хет-трик – 1:3. На этом всё, сопротивление «Радеза» прекратилось. Дидье Сантини сделал пять замен, но ни одна из них на матч не повлияла, а остановки только разбивали матч на отрезки. В концовке встречи ещё и Вандерсон мог разгром оформить, ускользнул он по флангу в штрафную площадь. Сильно пробил с острого угла, но послал мяч над перекладиной.

Не без проблем побеждает «Монако», прорываясь в 1/8 финала Кубка Франции. А «Родез» завершает свои выступления на турнире.