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Франция. Кубок

Мбаппе – в основе «ПСЖ» на кубковый полуфинал

03 Апреля 2024 • 21:33 Комментировать
ПСЖ
1:0
Ренн
1 1.40 X 5.00 2 7.10
перерыв

В среду вечером «ПСЖ» сразится с «Ренном» в полуфинале Кубка Франции. Наставник гранда Лиги 1 Луис Энрике включил в стартовый состав таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан-Ин, Дембеле, Мбаппе.

Матч между «ПСЖ» и «Ренном» стартует в 22:10 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Не пропустите!

Отметим, что первым финалистом Кубка Франции во вторник вечером стал «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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