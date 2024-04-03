Мбаппе – в основе «ПСЖ» на кубковый полуфинал

В среду вечером «ПСЖ» сразится с «Ренном» в полуфинале Кубка Франции. Наставник гранда Лиги 1 Луис Энрике включил в стартовый состав таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан-Ин, Дембеле, Мбаппе.

Матч между «ПСЖ» и «Ренном» стартует в 22:10 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Не пропустите!

Отметим, что первым финалистом Кубка Франции во вторник вечером стал «Лион».