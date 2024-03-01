«Ренн» уверенно пробился в полуфинал Кубка Франции

Третьим полуфиналистом Кубка Франции стал «Ренн». Представители Ла Лиги в четверг разобрались со скромным «Ле-Пюи». На девятой минуте Артур Теате открыл счет, а сразу после перерыва Бенжамен Буриго реализовал пенальти. Соперник быстро вернул интригу, но «Ренн» забил снова на 82-й минуте, когда Буриго оформил дубль.
Ранее в серии пенальти путевки в полуфинал завоевали «Лион» и «Валансьен».
Протокол игры
|9'Теате Артур (0:1)
|49'Буриго Бенжамен (0:2)
|(1:2) Адинани Бриан61'
|82'Буриго Бенжамен (1:3)
Карвалью Матис•Диахаби Садиа 53'64' (Пайс Николас (64') •Джесах Айесса•Сивет Антони•Бенеддин Мехди•Ива Томми•Хемо Реналд65' (Пьешоки Виржиль (65') • 82'Аккал Салим86' (Александре Джордан (86') •Карамоко Иссиака73' (Диарра Бурама (73') •Мейер Жюль•Адинани Бриан85' (Фурнель Максенс (85')
Запасные: Мохамед Карим•Маронн Янис•Ройет Матис•Маурин Эли
Галлон Готье•Дуэ Гела•Омари Вармед•Теате Артур•Трюффер Адриен•Буриго Бенжамен90' (Ламбурд Матис (90') •Матусива Азор• 90'Сантамария Батист•Дуэ Дезире70' (Салах Ибрагим (70') •Гуйри Амин77' (Блас Людовик (77') •Террье Мартен70' (Мюинга Арно (70')
29 февраля.
Бан пользователя