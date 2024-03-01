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Франция. Кубок

«Ренн» уверенно пробился в полуфинал Кубка Франции

01 Марта 2024 • 00:41 Комментировать
Ле Пюи
1:3
Ренн
окончен

Третьим полуфиналистом Кубка Франции стал «Ренн». Представители Ла Лиги в четверг разобрались со скромным «Ле-Пюи». На девятой минуте Артур Теате открыл счет, а сразу после перерыва Бенжамен Буриго реализовал пенальти. Соперник быстро вернул интригу, но «Ренн» забил снова на 82-й минуте, когда Буриго оформил дубль.

Ранее в серии пенальти путевки в полуфинал завоевали «Лион» и «Валансьен».

Протокол игры  
Ле Пюи1:3Ренн
  9'Теате Артур (0:1)
  49'Буриго Бенжамен (0:2)
(1:2) Адинани Бриан61'  
  82'Буриго Бенжамен (1:3)
Карвалью МатисДиахаби Садиа  53' 64' (Пайс Николас ( 64') Джесах АйессаСивет АнтониБенеддин МехдиИва ТоммиХемо Реналд 65' (Пьешоки Виржиль ( 65'  82') Аккал Салим 86' (Александре Джордан ( 86') Карамоко Иссиака 73' (Диарра Бурама ( 73') Мейер ЖюльАдинани Бриан 85' (Фурнель Максенс ( 85')
Запасные: Мохамед КаримМаронн ЯнисРойет МатисМаурин Эли
Галлон ГотьеДуэ ГелаОмари ВармедТеате АртурТрюффер АдриенБуриго Бенжамен 90' (Ламбурд Матис ( 90') Матусива Азор  90'Сантамария БатистДуэ Дезире 70' (Салах Ибрагим ( 70') Гуйри Амин 77' (Блас Людовик ( 77') Террье Мартен 70' (Мюинга Арно ( 70')
Запасные: Манданда СтивБелосьян ЖенуэльВу КристоферЙылдырым БертугСейду Алиду
29 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Ле-Пюи

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Актуальная ставка и прогноз на матч Ле Пюи — Ренн Кубка Франции — 29 февраля 2024
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