«Ренн» уверенно пробился в полуфинал Кубка Франции

Третьим полуфиналистом Кубка Франции стал «Ренн». Представители Ла Лиги в четверг разобрались со скромным «Ле-Пюи». На девятой минуте Артур Теате открыл счет, а сразу после перерыва Бенжамен Буриго реализовал пенальти. Соперник быстро вернул интригу, но «Ренн» забил снова на 82-й минуте, когда Буриго оформил дубль.

Ранее в серии пенальти путевки в полуфинал завоевали «Лион» и «Валансьен».