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Франция. Кубок

«Лион» стал полуфиналистом Кубка Франции, одолев «Страсбург» в серии пенальти

28 Февраля 2024 • 00:52 Комментировать
Лион
0:0
Страсбург

«Лион» и «Страсбург» сражались за выход в полуфинал Кубка Франции. Противостояние получилось уникальным - «ткачи» нанесли девять неточных ударов по воротам при трёх промахах у соперника до первого попадания в створ на 85-й минуте.

Нулевая ничья привела к серии пенальти, где лучше сыграли футболисты «Лиона» - 4:3.

Протокол игры  
Лион

0:0

(пен. 4:3)

Страсбург
 
Перри ЛукасМэйтленд-Найлс ЭйнслиО'Брайан ДжекЧалета-Цар Дуе  88'Тальяфико Николас 90' (Мата Клинтон ( 90') Какере МаксансМатич НеманьяМангаля Орель 77' (Фофана Малик ( 77') Нуама Эрнест 77' (Шерки Райан ( 77') Ляказетт Александр 66' (Орбан Гифт ( 66') Бенрахма Саид
Запасные: Лопеш АнтониМилагрес ЭнрикеАкуоку ПольЛоврен ДеянБальде Мама
Беллаароуч Алаа  90'Сиссоко Ибраима  88'Дукуре ИсмаэльПеррен ЛюкаГильберт Фредерик 87' (Сеная Марвин ( 87') Мванга Жуниор  64' 87' (Нзингула Рабби ( 87') Соу СаидуДелен ТомаБаква ДиланГамейро Кевин 64' (Эмега Эмануэль ( 64') Габриэл Анжело 46' (Диарра Хабиб ( 46')
Запасные: Беших МохамедБасея СтивенСантос АндрейДеминге ДжессиПьерре Александре
27 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Страсбург

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17:58
Ставка и прогноз на матч Лион — Страсбург Кубка Франции — 27 февраля 2024
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