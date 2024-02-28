«Лион» стал полуфиналистом Кубка Франции, одолев «Страсбург» в серии пенальти

«Лион» и «Страсбург» сражались за выход в полуфинал Кубка Франции. Противостояние получилось уникальным - «ткачи» нанесли девять неточных ударов по воротам при трёх промахах у соперника до первого попадания в створ на 85-й минуте.

Нулевая ничья привела к серии пенальти, где лучше сыграли футболисты «Лиона» - 4:3.