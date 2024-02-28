«Лион» стал полуфиналистом Кубка Франции, одолев «Страсбург» в серии пенальти

«Лион» и «Страсбург» сражались за выход в полуфинал Кубка Франции. Противостояние получилось уникальным - «ткачи» нанесли девять неточных ударов по воротам при трёх промахах у соперника до первого попадания в створ на 85-й минуте.
Нулевая ничья привела к серии пенальти, где лучше сыграли футболисты «Лиона» - 4:3.
Протокол игры
Перри Лукас•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе• 88'Тальяфико Николас90' (Мата Клинтон (90') •Какере Максанс•Матич Неманья•Мангаля Орель77' (Фофана Малик (77') •Нуама Эрнест77' (Шерки Райан (77') •Ляказетт Александр66' (Орбан Гифт (66') •Бенрахма Саид
Беллаароуч Алаа• 90'Сиссоко Ибраима• 88'Дукуре Исмаэль•Перрен Люка•Гильберт Фредерик87' (Сеная Марвин (87') •Мванга Жуниор 64'87' (Нзингула Рабби (87') •Соу Саиду•Делен Тома•Баква Дилан•Гамейро Кевин64' (Эмега Эмануэль (64') •Габриэл Анжело46' (Диарра Хабиб (46')
27 февраля.
Бан пользователя