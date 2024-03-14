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Франция. Кубок

Новичок «ПСЖ» Беральдо забил дебютной гол в европейском футболе

14 Марта 2024 • 00:59 Комментировать
ПСЖ
3:1
Ницца
1 1.43 X 4.90 2 7.50
2-й тайм

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Лукас Беральдо отпраздновал свой первый гол за команду.

Бразилец отличился на 60-й минуте матча Кубка Франции против «Ниццы», установив на табло счёт 3:1 в пользу парижан. Этот гол стал дебютным для 20-летнего футболиста в составе «ПСЖ» и в европейском футболе. Ранее молодой центрбек забивал только на родине за «Сан-Паулу».

Лукас Беральдо перебрался в «ПСЖ» из всё того же «Сан-Паулу» в январе нынешнего года за 20 млн евро, заключив контракт до середины 2028 года. Сегодняшний поединок – 14-й для игрока в цветах команды Луиса Энрике во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лукас Беральдо

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