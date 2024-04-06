​Ляказетт забил 250-й гол своей карьеры

Во французском футболе состоялись полуфинальные матчи Кубка страны, удачно выступил «Лион», обыгравший «Валансьен». Нападающий команды Александр Ляказетт забил два мяча, команда выиграла со счётом 3:0 и вышла в финал турнира, где сыграет с «ПСЖ».

Как выяснилось, для него один из мячей стал 250-й голом в карьере. Большую часть из них он забил за «Лион», это 176 голов. Еще 71 мяч Ляказетт забил в составе лондонского «Арсенала», в котором выступал несколько лет тому назад. Наконец, еще три мяча он провёл в составе сборной Франции.

Финальный матч Кубка Франции состоится 25 мая в Париже.