Луис Энрике: «Я думал, что Лига 1 – лёгкий чемпионат»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признался, что уровень чемпионата Франции превзошёл его ожидания.

Парижане уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Брест» на десять очков, однако, по словам Энрике, на внутренней арене всё складывается не так просто, как он ожидал.

«До приезда сюда я думал, что в чемпионате будет легко, но всё совсем не так. Индивидуальный уровень игроков в командах Лиги 1 очень высок, тренеры тоже проделывают хорошую работу. Нет, я говорю это вовсе не из-за того, что на данный момент сам работаю во Франции. Это искренне, я действительно так считаю. Здесь высокий уровень конкуренции», – заявил Энрике на пресс-конференции в преддверии матча Кубка Франции против «Ниццы».