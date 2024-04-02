Энрике: «Кубок Франции — это отличная мотивация для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о возможной победе команды в текущем розыгрыше Кубка Франции.

— Это отличная мотивация. Чувствуется приближение финала. Нам осталось сделать один шанс, и мы окажемся в главном матче. Это очень мощный стимул. Его более чем достаточно, чтобы показать хороший результат в предстоящем матче, — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Завтра, 3 апреля, «ПСЖ» примет на своем поле «Ренн» в рамках 1/2 финала Кубка Франции. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:10 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.