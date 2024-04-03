«Лион» вышел в финал Кубка Франции впервые за 12 лет

«Лион» вышел в финал Кубка Франции, обыграв «Валансьен» со счётом 3:0.

«Ткачи» добыли путёвку в решающий матч благодаря двум забитым мячам Александра Ляказетта и точному удару Гифта Орбана. Таким образом, «Лион» сыграет в финале Кубка Франции впервые с 2012 года (в финале был обыгран «Кевийи»). Именно с тех пор команда, некогда доминировавшая в Лиге 1, не выигрывала трофеи.

Соперником «Лиона» по финалу нынешнего розыгрыша Кубка станет победитель противостояния «Ренн» – «ПСЖ». Вторая полуфинальная встреча будет сыграна в среду, её старт запланирован на 22:10 по московскому времени.