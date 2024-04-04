«ПСЖ» пробился в кубковый финал, забив один гол «Ренну»

«ПСЖ» доминировал в полуфинальном матче Кубка Франции против «Ренна», но интрига держалась до последнего. Усман Дембеле создал момент для Килиана Мбаппе, который оказался один на один с вратарем и пробил ему в ногу, отскок в перекладину. Под конец тайма Мбаппе слева проник в штрафную и был сбит - пенальти. Килиан с точки пробил в левый угол, и кипер выручил. Еще три минуты и Мбаппе получил длинный пас, прорыв к воротам и удар с рикошетом от защитника - 1:0.
После перерыва Амин Гуйри промахнулся в отличном моменте, а еще одна попытка Мбаппе была парирована. В целом «ПСЖ» играл по счету и ничего серьезного не позволил создать у своих ворот. В финале он сыграет против «Лиона», который вчера разгромил «Валансьенн».
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан40'
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф•Маркиньос Маркос75' (Шкриньяр Милан (75') •Эрнандес Люка•Мендеш Нуну75' (Данилу Перейра (75') •Заир-Эмери Уоррен76' (Угарте Мануэль (76') •Витинья II•Фабиан Руис•Кан-Ин Ли84' (Коло-Муани Рандаль (84') •Мбаппе Килиан•Дембеле Усман 69'76' (Асенсио Марко (76')
Запасные: Солер Карлос•Мукиэле Норди•Рамуш Гонсалу•Навас Кейлор
Манданда Стив•Дуэ Гела56' (Террье Мартен (56') •Омари Вармед•Теате Артур•Трюффер Адриен•Сантамария Батист76' (Ле Фе Энцо (76') •Гуйри Амин82' (Салах Ибрагим (82') •Буриго Бенжамен•Блас Людовик56' (Сейду Алиду (56') • 81'Дуэ Дезире82' (Ридер Фабиан (82') •Мюинга Арно
03 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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