Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

«ПСЖ» пробился в кубковый финал, забив один гол «Ренну»

04 Апреля 2024 • 00:04 Комментировать
ПСЖ
1:0
Ренн
окончен

«ПСЖ» доминировал в полуфинальном матче Кубка Франции против «Ренна», но интрига держалась до последнего. Усман Дембеле создал момент для Килиана Мбаппе, который оказался один на один с вратарем и пробил ему в ногу, отскок в перекладину. Под конец тайма Мбаппе слева проник в штрафную и был сбит - пенальти. Килиан с точки пробил в левый угол, и кипер выручил. Еще три минуты и Мбаппе получил длинный пас, прорыв к воротам и удар с рикошетом от защитника - 1:0.

После перерыва Амин Гуйри промахнулся в отличном моменте, а еще одна попытка Мбаппе была парирована. В целом «ПСЖ» играл по счету и ничего серьезного не позволил создать у своих ворот. В финале он сыграет против «Лиона», который вчера разгромил «Валансьенн».

Протокол игры  
ПСЖ1:0Ренн
(1:0) Мбаппе Килиан40'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос Маркос 75' (Шкриньяр Милан ( 75') Эрнандес ЛюкаМендеш Нуну 75' (Данилу Перейра ( 75') Заир-Эмери Уоррен 76' (Угарте Мануэль ( 76') Витинья IIФабиан РуисКан-Ин Ли 84' (Коло-Муани Рандаль ( 84') Мбаппе КилианДембеле Усман  69' 76' (Асенсио Марко ( 76')
Запасные: Солер КарлосМукиэле НордиРамуш ГонсалуНавас Кейлор
Манданда СтивДуэ Гела 56' (Террье Мартен ( 56') Омари ВармедТеате АртурТрюффер АдриенСантамария Батист 76' (Ле Фе Энцо ( 76') Гуйри Амин 82' (Салах Ибрагим ( 82') Буриго БенжаменБлас Людовик 56' (Сейду Алиду ( 56'  81') Дуэ Дезире 82' (Ридер Фабиан ( 82') Мюинга Арно
Запасные: Галлон ГотьеМатусива АзорБелосьян ЖенуэльВу Кристофер
03 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ренн ПСЖ

Новости по матчу

Сегодня, 04 Апреля
00:04
«ПСЖ» пробился в кубковый финал, забив один гол «Ренну»
03 Апреля
21:55
«ПСЖ» - «Ренн»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:27
Ставка и прогноз на матч ПСЖ — Ренн Кубка Франции — 3 апреля 2024
02 Апреля
22:36
Ставка и прогноз на матч ПСЖ — Ренн Кубка Франции — 3 апреля 2024
22:05
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ — Ренн Кубка Франции — 3 апреля 2024
18:44
Энрике: «Кубок Франции — это отличная мотивация для «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
1
0
1.39 4.80 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
00:04 · Франция. Кубок
«ПСЖ» пробился в кубковый финал, забив один гол «Ренну»
03 Апреля
21:55 · Франция. Кубок
«ПСЖ» - «Ренн»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:33 · Франция. Кубок
Мбаппе – в основе «ПСЖ» на кубковый полуфинал
00:06 · Франция. Кубок
«Лион» вышел в финал Кубка Франции впервые за 12 лет
02 Апреля
23:50 · Франция. Лига 1
Ляказетт не забил лишь в пяти своих матчах текущего года из 13
23:43 · Франция. Кубок
«Лион» за тайм разгромил соперника и стал финалистом Кубка Франции
18:44 · Франция. Кубок
Энрике: «Кубок Франции — это отличная мотивация для «ПСЖ»
14 Марта
01:13 · Франция. Кубок
«ПСЖ» уверенно прошёл «Ниццу» в Кубке
00:59 · Франция. Кубок
Новичок «ПСЖ» Беральдо забил дебютной гол в европейском футболе
13 Марта
22:40 · Франция. Кубок
«ПСЖ» - «Ницца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
12 Марта
22:41 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Я думал, что Лига 1 – лёгкий чемпионат»
01 Марта
00:41 · Франция. Кубок
«Ренн» уверенно пробился в полуфинал Кубка Франции
28 Февраля
00:52 · Франция. Кубок
«Лион» стал полуфиналистом Кубка Франции, одолев «Страсбург» в серии пенальти
22 Февраля
23:02 · Франция. Лига 1
У «Ренна» лишь одно поражение в 11 последних матчах, остальное – победы
09 Февраля
01:03 · Франция. Кубок
«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»
Все новости
Рекомендуем