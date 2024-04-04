«ПСЖ» пробился в кубковый финал, забив один гол «Ренну»

«ПСЖ» доминировал в полуфинальном матче Кубка Франции против «Ренна», но интрига держалась до последнего. Усман Дембеле создал момент для Килиана Мбаппе, который оказался один на один с вратарем и пробил ему в ногу, отскок в перекладину. Под конец тайма Мбаппе слева проник в штрафную и был сбит - пенальти. Килиан с точки пробил в левый угол, и кипер выручил. Еще три минуты и Мбаппе получил длинный пас, прорыв к воротам и удар с рикошетом от защитника - 1:0.

После перерыва Амин Гуйри промахнулся в отличном моменте, а еще одна попытка Мбаппе была парирована. В целом «ПСЖ» играл по счету и ничего серьезного не позволил создать у своих ворот. В финале он сыграет против «Лиона», который вчера разгромил «Валансьенн».