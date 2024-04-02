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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт не забил лишь в пяти своих матчах текущего года из 13

02 Апреля 2024 • 23:50 Комментировать
Лион
3:0
Валансьен
окончен

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт вечером вторника своим дублем вывел «ткачей» в финал Кубка Франции. Дома лионцы разобрались с худшей командой Лиги 2, «Валансьеном», разгромно обыграв оппонентов – 3:0.

Что любопытно, с момента наступления 2024 календарного года Ляказетт провёл уже 13 матчей в составе «Лиона». И лишь в пяти из них Александр не смог забить гол, в остальных восьми знаменитый француз забивал хотя бы по разу – блестящая статистика!

Напомним, что соперником «Лиона» по финалу Кубка Франции будет либо «ПСЖ», либо «Ренн». Эта пара выяснит свои отношения в грядущую среду, 3 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт

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