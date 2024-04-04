«ПСЖ» установил рекорд благодаря Мбаппе

Накануне «ПСЖ» провел полуфинальный матч Кубка Франции против «Ренна». Столичный коллектив отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил звездный нападающий Килиан Мбаппе.

Согласно данным Opta Sport, парижская команда сыграет в решающем матче турнира в 20-й раз в своей истории. Таким образом, подопечные Луиса Энрике установили рекорд, обогнав «Марсель» (19 финалов).

В финальном поединке «ПСЖ» будет противостоять «Лион». «Ткачи» ранее уверенно разобрались в полуфинале с «Валансьеном» со счетом 3:0. Решающий матч Кубка Франции пройдет 25 мая.