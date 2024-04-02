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Франция. Кубок

«Лион» за тайм разгромил соперника и стал финалистом Кубка Франции

02 Апреля 2024 • 23:43 Комментировать
Лион
3:0
Валансьен
окончен

В матче «Лион» - «Валансьенн» определился первый финалист Кубка Франции. «Ткачи» были явно сильнее низшелигового противника и легко победили. В дебюте после подачи Николаса Тальяфико в сутолоке мяч попал в штангу. Эрнест Нуама с дюжины метров замыкал прострел - небольшой промах. Гости первыми забили, но результативный удар Сирине Дукуре отменен, был фол.

Сразу после перерыва отличился «Лион» и по всем правилам. Александр Ляказетт с пенальти вонзил мяч под перекладину - 1:0. Вскоре еще атака «ткачей», Максанс Какере отдал мяч Ляказетту, который здорово разобрался у ворот - 2:0. После перехвата мяча на чужой половине Райан Шерки подхватил мяч и сыграл на пустые ворота на Гифта Орбана - 3:0.

Соперник «Лиона» по финалу определится в споре «ПСЖ» и «Ренна», которые сыграют в среду.

Протокол игры  
Лион3:0Валансьен
(1:0) Ляказетт Александр51'  
(2:0) Ляказетт Александр57'  
(3:0) Орбан Гифт75'  
Перри ЛукасМата Клинтон  39' 80' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 80') О'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеТальяфико НиколасКакере МаксансМатич Неманья 72' (Орбан Гифт ( 72') Мангаля Орель 56' (Толиссо Корентен ( 56') Нуама Эрнест 80' (Бальде Мама ( 80') Ляказетт Александр  51' 72' (Шерки Райан ( 72') Бенрахма Саид
Запасные: Лопеш АнтониФофана МаликМилагрес ЭнрикеЛоврен Деян
Луше ЖанКуффо ЖоффрейЛинге Аллан 73' (Бансе Саша ( 73') Вауденберг Лукас  74'Басс Сулейман  90'Мурсу Жан Эрик 73' (Эль Амри Ясин ( 73') Массон Жюльен 80' (Бутутау Аймен ( 80') Лилепо МакабиКноккар Антони 87' (Фое Ондоа Манга ( 87') Хамач ИльясДукуре Сирине 80' (Фламарион ( 80'  90')
Запасные: Кеи Санда ЖоакимЛассана СиАуари ЯссинIbrahima Ba
02 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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