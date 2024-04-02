«Лион» за тайм разгромил соперника и стал финалистом Кубка Франции

В матче «Лион» - «Валансьенн» определился первый финалист Кубка Франции. «Ткачи» были явно сильнее низшелигового противника и легко победили. В дебюте после подачи Николаса Тальяфико в сутолоке мяч попал в штангу. Эрнест Нуама с дюжины метров замыкал прострел - небольшой промах. Гости первыми забили, но результативный удар Сирине Дукуре отменен, был фол.

Сразу после перерыва отличился «Лион» и по всем правилам. Александр Ляказетт с пенальти вонзил мяч под перекладину - 1:0. Вскоре еще атака «ткачей», Максанс Какере отдал мяч Ляказетту, который здорово разобрался у ворот - 2:0. После перехвата мяча на чужой половине Райан Шерки подхватил мяч и сыграл на пустые ворота на Гифта Орбана - 3:0.

Соперник «Лиона» по финалу определится в споре «ПСЖ» и «Ренна», которые сыграют в среду.