Головин — в стартовом составе «Монако» на матч против «Родеза»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче Кубка Франции.

Стартовый состав «Монако»: Маецки (вр), Матсима, Закария, Керер, Вандерсон, Диоп, Фофана, Уаттара, Головин, Бен-Йеддер (к), Балогун.

Матч 1/16 финала Кубка Франции «Родез» - «Монако» пройдет сегодня, 20 января. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в текущем сезоне Головин сыграл уже в 16 матчах чемпионата Франции, забил пять мячей и сделал три голевых паса.