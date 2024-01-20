Бен-Йеддер оформил хет-трик за «Монако» в матче Кубка Франции

Французский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер трижды поразил ворота «Родеза» в кубковом матче.

Свой первый гол 33-летний нападающий забил с пенальти на 10-й минуте матча. Этот гол стал единственным для Бен-Йеддера в первой половине игры – два остальных мяча были забиты во втором тайме на 50-й и 58-й минутах.

Матч 1/16 финала Кубка Франции «Родез» - «Монако» продолжается в эти минуты. На данный момент монегаски уверенно обыгрывают своего соперника со счетом 3:1.

Следить за всеми событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.