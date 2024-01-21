Дубль Ивана Облякова позволил ЦСКА разгромить «Сохар» в первом товарищеском матче 2024 года

«ЦСКА» и «Сохар» провели товарищеский матч в ОАЭ. Игра состоялась 21 января.

«Армейцы» решили начать тренировочные сборы с лёгкого соперника. Оманский «Сохар» суммарной стоимостью игроков в 2,7 миллиона евро (ЦСКА – 84 млн евро) сопротивлялся команде Федотова в первом контрольном матче на сборах в Абу-Даби. Состав «армейцев» был немного экспериментальным. Например, в воротах появился Владислав Тороп, в обороне – Илья Агапов и Матвей Лукин, в полузащите – Матвей Кисляк.

Но в основном состав ЦСКА был готов к свершениям. Пара в атаке Чалов – Заболотный, Обляков всегда врывающийся в свободные зоны, Мендес, Гайич и Виллиан в оттяжке. Началось всё максимально быстро. Уже на четвёртой минуте Иван Обляков по правому флангу сыграл на Заболотного, Антон сместился в центр и метров с 15 неожиданно пробил. Неожиданно для голкипера «Сохара» - 1:0.

Прошло всего-то семь минут и Матвей Кисляк получил по ногам на границе штрафной площади. Арбитр пенальти назначать не стал, однако более «лёгкий» стандарт тоже погубил «Сохар». Иван Обялков быстренько разыграл мяч с Гайчем и пробил с линии штрафной площади. Мяч влетел точно в левый угол – 2:0. Хоть как-то оманцы могли вернуться в игру после выхода аль-Гассани. Абдулрахман умудрился обыграл Виллиана, вывалиться на рандеву с голкипером, пробить мимо Торопа. Всё было хорошо, но попал он в штангу.

А следом Иван Обляков убил интригу. Заболотный обокрал защитника, вразрез отдал в центр, а в освободившуюся зону ворвался Обляков. Ивану не составило труда прошить голкипера плотным ударом из центра – 3:0. А под конец первого тайма ситуация для «Сохара» стала совсем плачевной. Иван Обляков простреливал с левого фланга, а Мохамед Айяд неудачно подставил ногу. Получился точный удар в ближний угол своих ворот – 4:0.

Мог и «пятёрочку» оформлять ЦСКА, однако каркас ворот был против. Заболотный на точке пенальти подвинул защитника, развернулся и пробил – спас голкипер. Набежавший Кисляк обязан был забивать пятый, но попал в штангу. За это Мохсин Джухар наказал ЦСКА уже во втором тайме. Гол престижа пришёл после неудачной передачи Виллиана. Роша ещё и травму получил в этом эпизоде, уйдя на замену чуть позже. Аль-Саади мяч перехватил оббежал Набабкина с левого края покатил на Джухара. Мохсин уже пробил точно – 4:1.

За это ЦСКА обрушил неплохой такой град атак на ворота «Сохара». Вот только Константин Кучаев и Тамерлан Мусаев не сумели переиграть голкипера, а когда Рядно с левого фланга ворвался в штрафную площадь, то пробил выше дальнего угла. Более счёт так и не изменился: ЦСКА победил уверенно, но во втором тайме загубил множество моментов.