«Байер» продлил беспроигрышную серию до 27 матчей – до рекорда остаётся всего пять игр

Леверкузенский «Байер» вырвал победу над «РБ Лейпцигом» в поединке Бундеслиги.

Коллектив Хаби Алонсо одолел «красных быков» на выезде со счётом 3:2. Победный мяч на 91-й минуте забил Пьеро Инкапье. «Фармацевты» не проигрывают уже на протяжении 27 матчей кряду (24 победы и три ничьи) во всех турнирах – второй показатель среди немецких клубов за всю историю, докладывает Opta. Рекордная беспроигрышная серия по-прежнему принадлежит «Баварии» – 32 встречи без поражений в период с 2019 по 2020 год.

«Байер» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 48 набранными очками после 18 туров. «Бавария», идущая на втором месте, отстаёт на семь баллов при двух играх в запасе.