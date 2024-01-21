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«Ливерпуль» за тайм разгромил «Борнмут» и ушёл в отрыв

21 Января 2024 • 21:30 Комментировать
Борнмут
0:4
Ливерпуль
окончен

В 21-м туре набравший хорошую форму «Борнмут» не смог ничего противопоставить «Ливерпулю». За 90 минут поединка «красные» позволили сопернику лишь раз пробить по воротам. При этом первый тайм получился откровенно пресным и без реальных моментов. Сразу после перерыва гости разыграли мяч до верного, и Дарвин Нуньес метров с 13 пробил в правый нижний угол - 0:1. Нуньес отвоевал мяч, Коди Гакпо тут же бросил в отрыв Диогу Жоту, и тот из штрафной удвоил счет. Вскоре Жота еще раз атаковал, и голкипер выручил, но португалец в падении успешно добил - 0:3. На 90-й минуте подача с правого фланга, и Нуньес в борьбе с защитниками рикошетом от штанги направил мяч в сетку - 0:4.

«Ливерпуль» лидирует с запасом в пять очков от группы преследователей. «Борнмут» - 12-й.

Протокол игры  
Борнмут0:4Ливерпуль
  49'Нуньес Дарвин (0:1)
  70'Жота Диогу (0:2)
  79'Жота Диогу (0:3)
  90'Нуньес Дарвин (0:4)
Нето МурараАаронс МаксЗабарный ИльяМефам КрисХилл Джеймс 55' (Скотт Алекс ( 55') Кристи РайанКук Льюис  59' 83' (Мур Киффер ( 83') Тавернер МаркусКлюйверт Джастин 69' (Брукс Дэвид ( 69') Синистерра Луис 55' (Келли Ллойд ( 55') Соланке Доминик 83' (Биллинг Филип ( 83')
Запасные: Траверс МаркBen GreenwoodХансен ЭмилианоКилкенни ГэвинРэндолф Даррен
Алиссон БекерБрэдли Конор  66' 83' (Кларк Бобби ( 83') Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилГомес ДжоЭллиотт Харви 64' (Гакпо Коди ( 64') Макаллистер АлексисДжонс Кёртис 83' (Бек Оуэн ( 83') Диас Луис 64' (Гравенберх Райан ( 64') Жота Диогу 90' (Гордон Кайд ( 90') Нуньес Дарвин  90'
Запасные: Келлехер КаомхинМакКоннелл ДжеймсАдриан Сан-МигельКуанса Джарелл
21 января. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борнмут

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