«Ливерпуль» за тайм разгромил «Борнмут» и ушёл в отрыв

В 21-м туре набравший хорошую форму «Борнмут» не смог ничего противопоставить «Ливерпулю». За 90 минут поединка «красные» позволили сопернику лишь раз пробить по воротам. При этом первый тайм получился откровенно пресным и без реальных моментов. Сразу после перерыва гости разыграли мяч до верного, и Дарвин Нуньес метров с 13 пробил в правый нижний угол - 0:1. Нуньес отвоевал мяч, Коди Гакпо тут же бросил в отрыв Диогу Жоту, и тот из штрафной удвоил счет. Вскоре Жота еще раз атаковал, и голкипер выручил, но португалец в падении успешно добил - 0:3. На 90-й минуте подача с правого фланга, и Нуньес в борьбе с защитниками рикошетом от штанги направил мяч в сетку - 0:4.

«Ливерпуль» лидирует с запасом в пять очков от группы преследователей. «Борнмут» - 12-й.