В 18-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд играла на выезде против «Кёльна». В дебюте встречи гости хитро разыграли угловой - прострел на 11 метров, и Дониэлл Мален открыл счет. Никлас Фюллькруг в падении замыкал прострел и попал в голкипера. Тома Меньё замыкал подачу с угла поля и не попал в рамку. Ян Тилманн сразу после перерыва не реализовал выход один на один, пробив в голкипера. Линтон Майна с левого угла штрафной зарядил в дальнюю штангу. Джедон Санчо заработал пенальти, Фюллькруг пробил в правый угол, а вратарь не угадал - 0:2. Скорее Мален получил пас на ход со своей половины поля и забил третий гол. «Козлы» дважды могли забить гол престижа, но вратарь гостей был на высоте. На 90-й минуте сильный прострел вдоль ворот замкнул Юссуфа Мукоко - 0:4.

«Боруссия» идет на пятом месте, противник - предпоследний.