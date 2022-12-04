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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нетфуллин: «Дзюба помог бы «Торпедо» остаться в РПЛ»

04 Декабря 2022 • 18:20 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Урал
окончен

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о возможном переходе бывшего капитана сборной России Артёма Дзюбы в московский клуб.

Нетфуллин признался, что в стане «автозаводцев» никто Дзюбу не обсуждает. Однако хавбек отметил, что 34-летний форвард помог бы «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего сезона, несмотря на преклонный для футболиста возраст.

«Для России Дзюба — топ-игрок. У нас, почему-то, зачастую смотрят в паспорт, но, как показывает практика, это так не работает. В «Торпедо» есть возвратные игроки, которые всё ещё держат марку», — цитирует Нетфуллина «РБ Спорт».

Напомним, в начале ноября Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и с тех пор находится без работы. В текущем сезоне российский форвард провёл пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе также проявляют итальянская «Венеция» и кипрский клуб «Кармиотисса».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Равиль Нетфуллин
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