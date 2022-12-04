Каштанов — о переходе в «Урал»: «Такого шанса могло больше не быть»

Нападающий московской «Родины» Алексей Каштанов, в настоящий момент выступающий за «Урал» на правах аренды, рассказал о своём переходе в екатеринбургский клуб минувшим летом.

26-летний футболист признался, что надеется остаться в «Урале» после окончания срока арендного соглашения, так как хочет выступать в РПЛ.

«Понимаете, когда вам дают шанс поучаствовать в Премьер-лиге, то это шанс, которого может больше не быть. Я вцепился в него двумя руками и всё для этого делал», — приводит слова Каштанова Sport24.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб намерен выкупить Каштанова.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе своей нынешней команды 21 матч, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Каштанова в 700 тысяч евро.