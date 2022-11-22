«Торпедо» зимой проведёт три сбора в Турции

Столичное «Торпедо» грядущей зимой проведёт три сбора в Турции. Планами на межсезонье поделился президент «автозаводцев» Илья Геркус.

«Первый сбор начнём в начале января. Их будет три. По датам конкретным пока не могу сказать. Трансферные цели на зиму обсуждаются, но новых новостей нет», - цитирует Геркуса ТАСС.

Напомним, в турнирной таблице МИР РПЛ «Торпедо» занимает последнее место. У москвичей, которые в этом сезоне поднялись из ФНЛ в высшую лигу, всего шесть очков. В 17 матчах лиги команда победила лишь однажды и три раза сыграла вничью. Возглавляет команду Андрей Талалаев, сменивший в октябре Николая Савичева.