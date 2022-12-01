В «Урале» высказались о будущем Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем голкипера команды Ильи Помазуна, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Что касается Ильи Помазуна, то на сегодняшний момент он вратарь «Урала». Больше ничего про него говорить не буду», — приводит слова Иванова Sport24.

Ранее президент «Урала» заявлял, что решение этого вопроса будет зависеть от московского клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провёл за команду из Екатеринбурга 20 матчей, в которых пропустил 31 гол и в четырёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Следующим летом Помазун должен будет вернуться в ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.