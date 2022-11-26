«Урал» одолел «Торпедо» и выиграл кубковую группу

«Урал» гостил у «Торпедо» в попытке не позволить ЦСКА занять первое место в группе Фонбет Кубка России. Первый тайм не был богатым на моменты, а после перерыва команда Виктора Ганчаренко повела. Эрик Бикфалви с 11-метрового пробил без шансов для вратаря. Он же оформил дубль ближе к концовке ударом от линии вратарской после того, как соперники не поняли, кому играть в этом эпизоде. Торпедовцы тут же отыграли один мяч после атаки правым флангом и удара в касание от Дениса Лаптева. Юрий Газинский напоследок пробил в перекладину, но и так его команда победила (2:1) и выиграла группу. «Торпедо» - третье.