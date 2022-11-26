«Урал» одолел «Торпедо» и выиграл кубковую группу

«Урал» гостил у «Торпедо» в попытке не позволить ЦСКА занять первое место в группе Фонбет Кубка России. Первый тайм не был богатым на моменты, а после перерыва команда Виктора Ганчаренко повела. Эрик Бикфалви с 11-метрового пробил без шансов для вратаря. Он же оформил дубль ближе к концовке ударом от линии вратарской после того, как соперники не поняли, кому играть в этом эпизоде. Торпедовцы тут же отыграли один мяч после атаки правым флангом и удара в касание от Дениса Лаптева. Юрий Газинский напоследок пробил в перекладину, но и так его команда победила (2:1) и выиграла группу. «Торпедо» - третье.
Протокол игры
|54'Бикфалви Эрик (0:1)
|74'Бикфалви Эрик (0:2)
|(1:2) Лаптев Денис78'
Бабурин Егор•Кожемякин Олег72' (Кутепов Илья (72') •Нетфуллин Равиль•Шапич Стефан•Чурич Марио46' (Орехов Александр (46') •Енин Иван•Самсонов Артём Сергеевич•Смольников Игорь73' (Роганович Боян (73') •Каймаков Михаил46' (Симонян Артём (46') •Караев Давид73' (Лебеденко Игорь (73') •Лаптев Денис
Помазун Илья• 90'Бегич Сильвие•Филипенко Егор•Гогличидзе Лео• 20'Кулаков Денис•Бикфалви Эрик84' (Быковский Илья (84') •Сиссе Ибраима70' (Сунгатулин Фаниль (70') •Егорычев Андрей•Газинский Юрий•Ранджелович Лазар 3'46' (Юшин Александр (46') •Каштанов Алексей
26 ноября. Стадион "Stadion Eduarda Strelcova (Moscow)".
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