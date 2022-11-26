Талалаев — о матче с «Уралом»: «Я бы не назвал игрой то, что мы увидели сегодня»

Наставник «Торпедо» Андрей высказался после поражения в матче шестого тура Фонбет Кубка России от «Урала». Встреча заключительного тура группового этапа завершилась со счетом 1:2.

«Поблагодарил футболистов. Игрой бы я не назвал то, что мы увидели сегодня. Спасибо зрителям за поддержку. Закончились тяжелые полтора месяца. Надеюсь, весной будет иначе», — цитирует Талалаева официальный сайт столичного клуба.

«Торпедо» заняло третье место в турнирной таблице группы D, набрав семь очков, и вышло в следующий раунд турнира.

В чемпионате России «автозаводцы» идут на последней строчке, имея в своем активе шесть зачетных баллов после 17 туров.