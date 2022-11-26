​«Урал» ушёл на каникулы с серией из 11 матчей без поражений

«Урал» на мажорной ноте завершил выступления в 2022 году. В субботу команда Виктора Ганчаренко обыграла «Торпедо» (2:1) в шестом туре группового этапа Фонбет Кубка России. «Шмели» заняли первое место в квартете и пробились в четвертьфинал турнира по верхней части сетки.

Серия «Урала» без поражений во всех турнирах достигла уже 11 матчей. 9 матчей в рамках это серии были выиграны, а ещё два завершились вничью.

Напомним, что главным тренером «Урала» является Виктор Ганчаренко.

Добавим, что после первой части сезона «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.