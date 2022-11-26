Ганчаренко заявил, что у «Урала» есть характер

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко высказался после победы над «Торпедо» (2:1) в матче заключительного тура Фонбет Кубка России.

«У команды есть характер и это важно. Угловые «Урала»? Мы знаем, что есть слабые места у соперников. Есть игроки, которые подают, есть те, кто хорошо играют на ближней штанге», — приводит слова Ганчаренко «Матч ТВ».

Екатеринбургский клуб выиграл свою группу, набрав 14 очков после шести туров. Второе место занял ЦСКА (13 очков), на третьей строчке «Торпедо» (7) и последним стал «Сочи» (2).

Напомним, в плей-офф турнира выходят три команды, две идут в верхнюю сетку, а одна — в нижнюю.