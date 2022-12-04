Каштанов — о сравнениях с Дзюбой: «Я намного больше бегаю»

Нападающий «Родины» Алексей Каштанов, в настоящий момент выступающий за «Урал» на правах аренды, отказался сравнивать себя с экс-капитаном сборной России Артёмом Дзюбой.

26-летний форвард признался, что старается не сравнивать себя с российскими футболистами, так как больше следит за игроками из топовых европейских лиг. По словам Каштанова, он наблюдает не только за их выступлениями на поле, но и за тем, как они питаются и работают над собой. Своими кумирами россиянин назвал шведа Златана Ибрагимовича и португальца Криштиану Роналду.

«Я себя не сравниваю с Дзюбой, у нас разные габариты. Он не делает тот объём, который я делаю. Я намного больше бегаю. При этом я не ставлю себя выше Дзюбы. Просто говорю, что мы разные», — цитирует Катанова Sport24.

В нынешнем сезоне Каштанов провёл за команду из Екатеринбурга 21 матч, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач.