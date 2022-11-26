«Шмели» вошли во вкус: Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Торпедо» и выигрыш группы в Кубке России

В последнем для каждого из них матче 2022 года «Торпедо» и «Урал» встречались в «Лужниках» в рамках Кубка России.

Для «Торпедо» этот матч был, по сути, полностью товарищеским. «Автозаводцы» шли на третьем месте в группе и уже никуда не могли с него сдвинуться. Они опережали «Сочи» на пять очков – за один тур такой отрыв упустить невозможно. А от ЦСКА «чёрно-белые» отставали на три балла, и отыграть этот отставание было возможно, но в таком случае при распределении мест «армейцы» всё равно остались бы на второй строчке, поскольку они превосходят торпедовцев в плане статистики личных встреч.

Что касается «Урала», то он лидировал в группе с преимуществом в одно очко над ЦСКА. Соответственно, чтобы занять по итогу первое место, не оглядываясь на параллельный матч «красно-синих» против «Сочи», екатеринбуржцам надо было побеждать в «Лужниках». При отсутствии победы «Урала» в основное время судьба первого места зависела бы от того, чем закончит свой матч ЦСКА. Ну и напомним, что между первой и второй строчкой в данных условиях разницы практически нет, а у третьих команд, как считается, будет более сложный путь в весенней части Кубка.

И «Торпедо», и «Урал» бедственно стартовали летом в чемпионате России, но если «шмели» сумели выскочить из трясины таблицы после прихода на пост главного тренера Виктора Ганчаренко, то «автозаводцы», которых в середине октября возглавил Андрей Талалаев, продолжают уверенно занимать в табели о рангах РПЛ первое с конца место. В сентябре уральцы дважды обыграли «Торпедо» дома – в чемпионате со счётом 2:0 и в Кубке со счётом 1:0.

«Урал» рассматривался как фаворит отчётной встречи. Он подходил к матчу на фоне десятиматчевой беспроигрышной серии, где он свёл вничью только три встречи. Вот и стали уральцы играть в Москве первым номером, от себя. На одиннадцатой минуте Бабурина потревожил Бикфалви, который с левого полуфланга пробил в ближний угол и отправил мяч в руки голкипера. Спустя несколько минут начудил в своей штрафной вратарь гостевой команды – Помазун. Он буквально подарил мяч Лаптеву, но тот оказался не готов к подобному развитию событий и распорядился футбольным снарядом плохо.

В целом по первому тайму, конечно, ближе к забитому голу были екатеринбуржцы. Они нанесли в семь раз больше ударов по воротам (семь против одного). Не все они несли в себе страшную угрозу, но какие они были? Каштанов не смог перебросить Бабурина из центра поля, а потом его попытка уже со средней дистанции была заблокирована Кожемякиным. Удар Газинского хозяева тоже накрыли, а Бикфалви и Ранджелович не попали в створ.

В начале второго тайма атакующая игра «Урала» наконец-то воплотилась во взятие ворот. Но не прямым путём, а через пенальти. Шапич с краю в своей штрафной так поставил ногу, что об неё зацепился Каштанов, а также защитник «Торпедо» ещё наступил на бутсу оппонента. После видеоповтора главный арбитр Ян Бобровский указал на точку, и Бикфалви с одиннадцатиметрового низом поразил правый угол, хотя Бабурин кинулся в нужную сторону (0:1).

После этого мяч стал больше держаться у торпедовцев, и Енин вполне мог сравнять счёт, когда запулил с лёта из отличной позиции выше створа. Дальше команды обменялись результативными прострелами: Бикфалви замкнул фланговую передачу Егорычева, а Лаптев преобразовал в гол похожий пас от Енина (1:2).

На 81-й минуте Газинский головой отправил мяч в перекладину, от которой он отскочил в ленточку, на что ответом торпедовцев стал дальний удар Лебеденко рядом с правой штангой. Как говорится, момент туда – момент сюда. Концовка прошла достаточно интересно, но счёт 1:2 сохранился. «Урал» набрал 14 очков и выиграл группу D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Кирилл Иванцов