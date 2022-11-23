Самсонов рассказал о стычке с Жоаозиньо

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о стычке с полузащитником «Сочи» Жоаозиньо в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, который завершился победой гостей (1:1, 2:4 — пен).

По мнению Самсонова, главный арбитр встречи Артур Фёдоров принял верное решение, не став наказывать игроков карточками.

«Там ничего серьёзного не было, просто потолкались немного и всё. Судья принял верное решение, красной карточки там не было, всё чётко», — цитирует Самсонова «РБ Спорт».

На данный момент «автозаводцы» занимают третью строчку квартета D, набрав семь очков в пяти проведённых матчах. Сочинцы же замыкают турнирную таблицу с двумя баллами в своём активе.

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 26 ноября против «Урала». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.