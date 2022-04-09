Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Краснодара»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Слуцкий после матча заявил, что ему трудно дать комментарий по такой игре. Тренер допустил, что на данный момент «Рубин» не в состоянии показывать цельную игру со стабильным качеством. Однако, специалист считает, что его команда сыграла довольно качественно в обороне.

«Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу. И чем дольше идёт игра, чем выше фаза утомления, тем какие-то болевые точки более остро всплывают», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

«Рубин» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России. Ранее казанский клуб проиграл «Ростову» (1:2), ЦСКА (1:6), и «Химкам» (2:3). Команда идет на 12-м месте в турнирной таблице, и до зоны вылета казанцев отделяет одно очко.

В следующем туре «Рубин» сыграет против «Спартака».