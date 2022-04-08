Полузащитник «Рубина»: Результат давит на нас, но нужно продолжать работать

Российский полузащитник «Рубина» Марат Апшацев в разговоре с журналистами клубной пресс-службы поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».

Апшацев сказал, что результат очень давит на футболистов казанской команды, но нужно продолжать работать. Марат отметил, что у «Рубина» индивидуально очень сильные игроки, так что можно побороться за победу в матче с «Краснодаром». Полузащитник добавил, что очень важно то, что казанцам в поединке с «быками» смогут помочь Лисакович, Ломовицкий и Абильдгор.

Напомним, что матч между «Рубином» и «Краснодаром» состоится девятого апреля в 16.30 по московскому времени.