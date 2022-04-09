Слуцкий не получит компенсацию, если разорвет контракт с «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не сможет получить неустойку за разрыв контракта с командой, сообщил «Спорт-Экспресс».

Соглашение с 50-летним специалистом действует до лета 2025 года. Стоит отметить, что при подписании контракта стороны договорились о том, что клуб отпустит Слуцкого, если к нему поступит предложение от другого клуба.

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв «Краснодару» со счетом 0:1. В текущем сезоне команда Слуцкого праздновала победу всего лишь 7 раз, а побеждала команда в последний раз 7 марта, обыграв «Ахмат» (2:1).

Казанский клуб после 24 туров набрал 25 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» отделяет одно очко от зоны вылета.