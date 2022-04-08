Широков не понимает, зачем «Рубину» увольнять Слуцкого

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков высказался насчёт возможного увольнения Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».
«После матча с «Краснодаром» останется пять туров. Какой смысл увольнять Слуцкого? Они разве за что-то борются? Не думаю, что они скатятся в зону стыков», – заявил экс-футболист сборной России в интервью изданию «Чемпионат».
Напомним, что на данный момент казанский «Рубин» находится на 12-м месте в чемпионате России. От зоны стыковых матчей клуб оторвался на 4 очка. Ранее СМИ заявляли, что команда рассматривает вариант с увольнением главного тренера Леонида Слуцкого.