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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков не понимает, зачем «Рубину» увольнять Слуцкого

08 Апреля 2022 • 16:32 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
2.75 3.40 2.55
Через 22 ч. 45 мин.
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков высказался насчёт возможного увольнения Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».
 
«После матча с «Краснодаром» останется пять туров. Какой смысл увольнять Слуцкого? Они разве за что-то борются? Не думаю, что они скатятся в зону стыков», – заявил экс-футболист сборной России в интервью изданию «Чемпионат».
 
Напомним, что на данный момент казанский «Рубин» находится на 12-м месте в чемпионате России. От зоны стыковых матчей клуб оторвался на 4 очка. Ранее СМИ заявляли, что команда рассматривает вариант с увольнением главного тренера Леонида Слуцкого.
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Роман Широков
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