Генич – о матче «Рубин» - «Краснодар»: «Убогий футбол»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре 24-го тура РПЛ, в котором «Рубин» проиграл «Краснодару» (0:1).

«Убогий футбол. Очень сложно смотреть за игрой в Казани», — написал Генич в своем телеграм-канале.

«Рубин» потерпел четвертое поражение подряд и с 25 очками остался на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Рубин» проведет выездной матч против «Спартака», «Краснодар» на выезде сыграет против «Крыльев Советов».