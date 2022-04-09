Слуцкому теперь ещё и не везёт: второй состав «Краснодара» обыграл «Рубин» в Казани

В матче 24-го тура чемпионата России «Рубин» в Казани принимал «Краснодар».

«Рубин» в последнее время не пинает только ленивый. Слуцкий в ответ «пинает» арбитров, но очков это не приносит. Поражения от «Ростова», ЦСКА (1:6) и даже «Химок» толкнули казанский клуб практически к самой зоне вылета, а отъезд Хвичи, Уремовича, Дрейера, Хакшабановича и Хвана к тому же сильно ударил по составу. «Краснодар» тоже потерял всех значимых легионеров, но в отличие от «Рубина» не рассыпался.

Правда, в двух последних турах побед не было. Видимо, слегка пропал кураж первых матчей. А перед игрой с «Рубином» краснодарцы мощнейший удар: из-за травм выбыли Сафонов, Ионов и Сперцян, значение которых для нынешнего «Краснодара» переоценить невозможно. Зато Сторожук познакомил нас с оставшимися легионерами – в старте появились нигерийцы Олусегун и Окоронкво, представив в Казани практически «Краснодар-2».

«Рубин» естественно стал играть первым номером, захватил инициативу и принялся раскачивать молодёжь. Но и у самих казанцев уверенности не так много, поэтому моменты возникали редко. За первый тайм их накопилось всего два. Сначала Зотов с Ломовицким затеяли нехитрую комбинацию на фланге. Александр в итоге прострелил в штрафную площадь, где Кучаев первым касанием хотел отдать передачу, но после рикошета пробил в ближний угол, заставив зазвенеть штангу.

Затем уже хозяев подкараулили неудачный вынос нигерийца Олусегуна, моментально развернув атаку в свою пользу. На ударной позиции вновь оказался Константин Кучаев и пробил опасно, однако самую малость не попал – мяч пролетел чуть выше «девятки». На исходе часа игрового времени «Рубин» всё-таки забил. Ломовицкий бросил в прорыв Лисаковича, тот разогнался и прострелил на Онугху, пяткой замкнувшего передачу. Но гол отпраздновать не получилось – Виталий находился в офсайде до результативной передачи.

К концу матча давление «Рубина» ослабло. Выросло количество стыков, остановок из-за травм и замен. А темп упал, что явно было на руку «Краснодару», согласившемуся на нулевую ничью ещё до начала матча. Но в итоге гости добились большего! Газинский запустил в прорыв Волкова, тот на скорости прошёл Самошникова и пробил в ногу Тальби, от которой мяч оказался в сетке – 0:1! В компенсированное время за вторую жёлтую карточку ещё удалили Черникова, но «быки» без Сафонова, Ионова и Сперцяна увезли победу из Казани, что можно считать превосходным результатом.