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Деменко: «Слуцкий настроит команду максимально, отступать уже некуда» эксклюзив

08 Апреля 2022 • 23:24 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
2.75 3.45 2.55
Через 16 ч. 21 мин.

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Рубином» и «быками».

«Фаворитом я назову «Краснодар». Но, как говорят, раненый зверь опасен. Игроки и тренеры «Краснодара» понимают, что у «Рубина» сейчас что-то не получается, но команда всё равно неплохая. Леонид Викторович настроит команду максимально, отступать уже некуда. Слуцкий любит эксперименты, но в таком положении очки важнее игры. Я думаю, что «Рубин» будет играть вторым номером. «Краснодар» практически во всех играх владеет мячом больше соперников. «Краснодар» сейчас выглядит убедительно. Если казанцы выиграют, то уже «Рубин» начнёт подниматься а психологическом плане. Фаворит - «Краснодар», но «Рубин» точно не проходная команда. Борьба будет плотной.

Для Слуцкого этот матч очень важен. Я не думаю, что он станет для него прямо определяющим, поскольку, если бы руководство хотело бы его сменить, то давно бы это сделало. Они прекрасно понимают наставника. Думаю, у Слуцкого есть взаимопонимание с руководством клуба. Нужно доиграть чемпионат, сформировать задачи. Для команды и Слуцкого важно обыграть соперника, причём «Краснодар» - очень подходящая команда для этого, они идут выше в таблице. «Быки», несмотря на уход легионеров, смотрятся хорошо и показывают добротный футбол, набирая при этом очки», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Леонид Слуцкий Максим Деменко
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09.04  14:00 Химки ... ЦСКА Москва 7.20 4.20 1.51
09.04  16:30 Рубин ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
09.04  19:30 Ахмат ... Зенит 5.00 3.95 1.69
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