Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Рубином» и «быками».

«Фаворитом я назову «Краснодар». Но, как говорят, раненый зверь опасен. Игроки и тренеры «Краснодара» понимают, что у «Рубина» сейчас что-то не получается, но команда всё равно неплохая. Леонид Викторович настроит команду максимально, отступать уже некуда. Слуцкий любит эксперименты, но в таком положении очки важнее игры. Я думаю, что «Рубин» будет играть вторым номером. «Краснодар» практически во всех играх владеет мячом больше соперников. «Краснодар» сейчас выглядит убедительно. Если казанцы выиграют, то уже «Рубин» начнёт подниматься а психологическом плане. Фаворит - «Краснодар», но «Рубин» точно не проходная команда. Борьба будет плотной.

Для Слуцкого этот матч очень важен. Я не думаю, что он станет для него прямо определяющим, поскольку, если бы руководство хотело бы его сменить, то давно бы это сделало. Они прекрасно понимают наставника. Думаю, у Слуцкого есть взаимопонимание с руководством клуба. Нужно доиграть чемпионат, сформировать задачи. Для команды и Слуцкого важно обыграть соперника, причём «Краснодар» - очень подходящая команда для этого, они идут выше в таблице. «Быки», несмотря на уход легионеров, смотрятся хорошо и показывают добротный футбол, набирая при этом очки», - сказал Деменко.