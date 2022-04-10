Онугха: «Рубин» проигрывает из-за мелочей

Нападающий «Рубина» Герман Онугха поделился с журналистами своим мнением по поводу очередного поражения казанской команды в РПЛ.

Онугха сказал ТАСС, что мотивации у игроков казанского клуба очень много, ведь сейчас игровое время получают те, кто до этого часто сидел на скамейке запасных. Герман отметил, что футболисты «Рубина» очень много работают на тренировках, но в итоге проигрывают матчи из-за мелочей, ведь где-то кто ошибся, не попал по мячу или не добежал.

Напомним, что «Рубин» минимально уступил «Краснодару» со счётом 0:1 и потерпел четвёртое поражение кряду.