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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Онугха: «Рубин» проигрывает из-за мелочей

10 Апреля 2022 • 08:33 Комментировать
Рубин
0:1
Краснодар
окончен

Нападающий «Рубина» Герман Онугха поделился с журналистами своим мнением по поводу очередного поражения казанской команды в РПЛ.

Онугха сказал ТАСС, что мотивации у игроков казанского клуба очень много, ведь сейчас игровое время получают те, кто до этого часто сидел на скамейке запасных. Герман отметил, что футболисты «Рубина» очень много работают на тренировках, но в итоге проигрывают матчи из-за мелочей, ведь где-то кто ошибся, не попал по мячу или не добежал.

Напомним, что «Рубин» минимально уступил «Краснодару» со счётом 0:1 и потерпел четвёртое поражение кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Российская Премьер-Лига Герман Онугха
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