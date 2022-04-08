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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов и Сперцян не помогут «Краснодару» в игре против «Рубина»

08 Апреля 2022 • 17:52 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
2.75 3.40 2.55
Через 21 ч. 58 мин.
В ближайшем матче чемпионата России против казанского «Рубина», «Краснодар» будет вынужден обойтись без вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Эдуарда Сперцяна. Голкипер сдал положительный тест на коронавирус, а Сперцян будет вынужден пропустить игру из-за перелома пальца. Об этом утверждает российское издание «Чемпионат».
 
Напомним, что на данный момент казанский «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого идёт в четырёх очках от зоны вылета. Что касается «Краснодара», то команда сейчас идёт на шестом месте в турнирной таблице и всё ещё может побороться за попадание в Лигу Конференций.
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Матвей Сафонов Эдуард Сперцян
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09.04  16:30 Рубин ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
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