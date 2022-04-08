Сафонов и Сперцян не помогут «Краснодару» в игре против «Рубина»

В ближайшем матче чемпионата России против казанского «Рубина», «Краснодар» будет вынужден обойтись без вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Эдуарда Сперцяна. Голкипер сдал положительный тест на коронавирус, а Сперцян будет вынужден пропустить игру из-за перелома пальца. Об этом утверждает российское издание «Чемпионат»

Напомним, что на данный момент казанский «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого идёт в четырёх очках от зоны вылета. Что касается «Краснодара», то команда сейчас идёт на шестом месте в турнирной таблице и всё ещё может побороться за попадание в Лигу Конференций.