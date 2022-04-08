«Газпром» предлагал помощь «Краснодару» доиграть сезон

Стало известно, что государственная компания «Газпром» предлагала финансовую помощь владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому, сообщил телеграм-канал «Первоспортивный».

По данным источника, после блокировки и заморозки всех активов Галицкого со стороны евросоюза и США команда оказалась в патовом положении. Вследствие чего «Газпром» предложил свою помощь.

Галицкий отказался от этого предложения и сейчас стало известно, что существованию «Краснодара» ничего не угрожает.

Ранее мы сообщили о том, что игроки команды пошли на понижение зарплаты в 2-3 раза. «Быки» после 23 туров РПЛ набрали 36 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

В 24-м туре «Краснодар» в гостях сыграет против «Рубина». Встреча состоится 9 апреля.