Корейский хавбек Хван Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином»

Корейский полузащитник Хван Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином» вплоть до лета 2022-го года. Это означает, что он не будет выступать в оставшихся турах чемпионата России. До конца сезона остались еще семь туров, при этом «Рубин» ведет борьбу за выживание в высшей лиге.

В текущем сезоне Хван Ин Бом сыграл в семнадцати матчах чемпионата России, забив при этом два мяча. Корейский футболист, которому двадцать пять лет, выступает за казанский клуб с лета 2020-го года. Его соглашение было рассчитано на три года - до лета следующего года.