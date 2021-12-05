Ганчаренко: «Место, на котором мы сейчас находимся, мы его заслужили»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы знаем, что против «Сочи» всем командам непросто, особенно здесь, в Сочи. Очень интенсивная была игра в исполнении обеих команд. Мы знали, как действует «Сочи», «Сочи» знал, как действуем мы. Но мы склонили чащу весов во втором тайме и дальше действовали по ситуации, хотя были предпосылки для того, чтобы мы могли забить еще. Тем не менее, все фланговые подачи, которые были у «Сочи» без давления, все они были опасными к нашим воротам.

Довольны победой, тем более что это соперник, с которым ты рядом находишься в турнирной таблице.

- «Краснодар» благодаря этой победе выходит на третье место в турнирной таблице. В плане менталитета как это влияет на команду и вообще на атмосферу в раздевалке?

- Да, конечно, отличная атмосфера, все очень довольны. Я думаю, это место, на котором мы сейчас находимся, мы его заслужили.