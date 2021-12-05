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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Место, на котором мы сейчас находимся, мы его заслужили»

05 Декабря 2021 • 22:11 Комментировать (1)
Сочи
1:2
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы знаем, что против «Сочи» всем командам непросто, особенно здесь, в Сочи. Очень интенсивная была игра в исполнении обеих команд. Мы знали, как действует «Сочи», «Сочи» знал, как действуем мы. Но мы склонили чащу весов во втором тайме и дальше действовали по ситуации, хотя были предпосылки для того, чтобы мы могли забить еще. Тем не менее, все фланговые подачи, которые были у «Сочи» без давления, все они были опасными к нашим воротам.

Довольны победой, тем более что это соперник, с которым ты рядом находишься в турнирной таблице.

- «Краснодар» благодаря этой победе выходит на третье место в турнирной таблице. В плане менталитета как это влияет на команду и вообще на атмосферу в раздевалке?

- Да, конечно, отличная атмосфера, все очень довольны. Я думаю, это место, на котором мы сейчас находимся, мы его заслужили.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
nikola.fam
06 Декабря 2021 в 00:14
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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