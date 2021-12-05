Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 221 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Игроки второй команды дают нужную энергию команде»

05 Декабря 2021 • 21:26 Комментировать
Сочи
1:2
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:1).

- Сегодня на поле было большое количество воспитанников «Краснодара». Как вы приняли решение в концовке выпустить игрока второй команды Богдана Рейхмена?

- Если бы у нас не было удаления, мы бы Апекова выпустили, потому что нужны были игроки со свежими ногами и хорошим объемом. Что один, что второй могут сделать. У второй команды закончился календарный год, поэтому игроки освободились, мы сразу их привлекли. Это тот случай, когда если уже начинаем пробовать давать им шанс, и они дают энергию нужную команде.

- Игра «Сочи» была очень энергозатратной для «Краснодара». Был ли изначально план перебегать сочинцев, или так сложилось по ходу игры?

- Энергозатратный - да, но перебегать, в нашем понимании такого нет. Переиграть? Да. Когда ты знаешь, как держать мяч и располагаться на поле, это касается и нас, и «Сочи», тогда игра обязательно будет энергозатратной, особенно это касается фланговых игроков.

- Что с Кабеллой, сможет ли он сыграть с «Нижним Новгородом»?

- Надеемся, он тренируется индивидуально, у нас еще есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Химки 1:2 Арсенал Тула
окончен Нижний Новгород 2:1 Рубин
окончен Динамо Москва 2:0 Уфа
окончен Сочи 1:2 Краснодар
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Декабря
21:50 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Очень мало забиваем, в этом кроется причина вот этих неудач»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Эта какая-то нелепость с 11-метровым...»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Игроки второй команды дают нужную энергию команде»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «У нас мало таких игр, когда две команды бросают перчатку и играют в открытый футбол»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк получил красную карточку; Карасёв ошибся, уверен Игорь Федотов 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Николича оценил вероятность возвращения тренера в «Локомотив»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Как московское «Динамо» дожимало «Уфу» - видео видео
20:01 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий резко прокомментировал игру Кварацхелии 2
19:28 · Россия. Премьер-лига
Сверхбыстрый пенальти и дубль Калинского - как «Нижний Новгород» обыграл «Рубин» - видео видео
19:03 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко оценил состояние Кабеллы, Кордобы и Рамиреса
18:58 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Реабилитироваться за 0:3 - здесь другого не дано»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Надо ребятам сказать спасибо, потому что они верили до конца»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Макаров: «Смогли найти силы довести игру до победы, это самое главное» 1
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Краснодар» - 1:2 (закончен) 2
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» выбрался из зоны вылета, одолев «Рубин»
Все новости
Рекомендуем