Ганчаренко: «Игроки второй команды дают нужную энергию команде»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:1).

- Сегодня на поле было большое количество воспитанников «Краснодара». Как вы приняли решение в концовке выпустить игрока второй команды Богдана Рейхмена?

- Если бы у нас не было удаления, мы бы Апекова выпустили, потому что нужны были игроки со свежими ногами и хорошим объемом. Что один, что второй могут сделать. У второй команды закончился календарный год, поэтому игроки освободились, мы сразу их привлекли. Это тот случай, когда если уже начинаем пробовать давать им шанс, и они дают энергию нужную команде.

- Игра «Сочи» была очень энергозатратной для «Краснодара». Был ли изначально план перебегать сочинцев, или так сложилось по ходу игры?

- Энергозатратный - да, но перебегать, в нашем понимании такого нет. Переиграть? Да. Когда ты знаешь, как держать мяч и располагаться на поле, это касается и нас, и «Сочи», тогда игра обязательно будет энергозатратной, особенно это касается фланговых игроков.

- Что с Кабеллой, сможет ли он сыграть с «Нижним Новгородом»?

- Надеемся, он тренируется индивидуально, у нас еще есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.