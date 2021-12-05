Крыховяк получил красную карточку; Карасёв ошибся, уверен Игорь Федотов

На 86-й минуте матча 17-го тура, в котором «Сочи» принимал «Краснодар» прямую красную карточку получил игрок гостей Гжегож Крыховяк. Поляк неаккуратно сыграл в подкате, влетел в ногу противника. Арбитр Сергей Карасёв немедленно удалил виновника инцидента.

Бывший арбитр Игорь Федотов считает это решение ошибочным.

«В данном эпизоде нет агрессии со стороны Крыховяка, и ногой он попадает в низ стопы», - написал Федотов в телеграм-канале. Также у экс-судьи есть вопросы к работе системы ВАР, а именно: «Почему не вмешался Шадыханов?»

Напомним, что в меньшинстве «Краснодар» не позволил противнику отыграться и отпраздновал победу (2:1).