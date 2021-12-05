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Ганчаренко: «У нас мало таких игр, когда две команды бросают перчатку и играют в открытый футбол»

05 Декабря 2021 • 21:20 Комментировать
Сочи
1:2
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:1).

- Была очень хорошая по качеству игра. Это тот случай, когда обе команды были хороши на поле. Что касается атакующих действий, наверное, такие матчи украшают чемпионат, потому что и мы пытались атаковать, и «Сочи» пытался атаковать. Наверное, те моменты, которые были у нас в первые 10 минут, наверное, их надо было реализовать для того, чтобы матч перешел в другое совсем русло. Мы знаем, что «Сочи» умеет очень хорошо начинать матчи. Важно не дать им очень хорошо начать игру, мы, в принципе, с этой задачей справились. Мы одержали волевую победу в кои-то веки, хотя мы и с «Химками» два раза отыгрывались. Это очень важно для того, чтобы быть еще более уверенными. Когда уже счет стал 2:1, когда еще удаление произошло, мы отошли к своим воротам. «Сочи» очень опасно атакует с флангов, навесами, что сегодня тоже было. Мы знали, как действовать, но на наших флангах все равно периодически опасно было, и моменты для контратак у нас тоже были.

- Как считаете, почему матчи «Краснодара» и «Сочи»  получаются настолько яркими в этом сезоне?

- Если мы возьмем статистику, две команды действуют в атакующем ключе, и мы знаем, как атаковать, и «Сочи» достаточно хорошо понимает, как атаковать. Поэтому игра так смотрится. Они атакуют, мы атакуем. Это нравится болельщикам, и также у нас мало таких игр, когда две команды бросают перчатку и  играют в открытый футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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