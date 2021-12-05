Владимир Федотов: «Реабилитироваться за 0:3 - здесь другого не дано»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом круге вы потерпели болезненное поражение от «Краснодара», наверное, самое болезненное в этом сезоне, 0:3. Какие уроки извлекли из того матча, как сегодня собираетесь возвращать должок?

- Какие уроки? Проигрывать всегда неприятно. 0:3 - тем более. Хотя по ходу матча ситуация складывалась, мы оставались в большинстве и имели достаточно предпосылок, чтобы избежать этого, но не получилось, не удалось, мяч не шел в ворота. Реабилитироваться. Здесь другого не дано, свои болельщики, свое поле, поэтому нужно побеждать. Какие еще могут быть рецепты?