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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Классон: «Лёгких игр в РПЛ не бывает, качество команд стало выше»

03 Декабря 2021 • 13:49 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
2.50 3.45 2.75
05.12 19:00

Шведский полузащитник Виктор Классон, выступающий за «Краснодар», отметил уровень возросшей конкуренции в российской Премьер-лиге.  По его мнению, качество соперников значительно выросло.

«Легких игр не бывает. Каждый матч нужно выходить и биться. Клубы из нижней половины стали лучше. Качество многих команд стало выше», - передает слова легионера «РБ Спорт».

После 16 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 25 баллов и занимает пятое место в таблице. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

Следующий матч «Краснодар» проведет против «Сочи» в воскресенье, 5 декабря. Начало – 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Классон
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