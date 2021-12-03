Классон: «Лёгких игр в РПЛ не бывает, качество команд стало выше»

Шведский полузащитник Виктор Классон, выступающий за «Краснодар», отметил уровень возросшей конкуренции в российской Премьер-лиге. По его мнению, качество соперников значительно выросло.

«Легких игр не бывает. Каждый матч нужно выходить и биться. Клубы из нижней половины стали лучше. Качество многих команд стало выше», - передает слова легионера «РБ Спорт».

После 16 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 25 баллов и занимает пятое место в таблице. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

Следующий матч «Краснодар» проведет против «Сочи» в воскресенье, 5 декабря. Начало – 19:00 мск.