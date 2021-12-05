Владимир Федотов: «У нас было достаточно моментов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Это второй матч, в котором мы достаточно неплохо смотрелись за исключением первых минут и начала матча, где мы прозевали пару эпизодов, где нас простили и не забили. Потом мы забили, и был ключевой момент, когда мы там с линии ворот не реализовали свои шансы. Опять же можно долго говорить. У нас было достаточно моментов. Прозевали второй темп, о чем мы говорили, что туда нужно переключаться. Два футболиста решили эпизод. У нас таких предпосылок было в разы больше.